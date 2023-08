Sahara : De Mistura serait attendu à Laayoune

L’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental pourrait reprendre son bâton de pèlerin. Staffan de Mistura prévoit de démarrer une nouvelle tournée dans la région, probablement la semaine prochaine. L’émissaire onusien pourrait se rendre en premier lieu au Maroc.

Le programme de la visite devrait intégrer une escale à Laayoune, annonce à Yabiladi une source proche du dossier. Depuis sa prise de fonction, le 1er novembre 2021, De Mistura s’est déplacé au Maroc à deux reprises, en janvier et juillet 2022, mais sans se rendre dans la capitale du Sahara, comme le réclamait le Polisario. La dernière tournée de l’émissaire de l’ONU dans la région remonte à juillet et septembre 2022, d'abord au Maroc et ensuite en Algérie, Mauritanie et dans les camps de Tindouf.

L’ONU a précisé, le 16 août, que «l’envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara occidental est en contact avec les parties», mais sans avancer de date pour sa prochaine tournée. Une semaine plus tôt, le porte-parole du Département d’Etat affirmait que ««Staffan de Mistura consulte intensivement toutes les parties concernées pour parvenir à une solution politique pour le Sahara occidental».

De Mistura présentera aux membres du Conseil de sécurité un rapport sur la situation au Sahara, en octobre prochain