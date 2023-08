FIFM 2023 : Martin Scorsese parrain des 6e Ateliers de l’Atlas

Le réalisateur légendaire américain Martin Scorsese sera le parrain des sixièmes Ateliers de l’Atlas, le programme industrie du septième art, prévu dans le cadre de la vingtième édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM, du 24 novembre au 2 décembre 2023) dans la ville ocre. Lors de cette grand-messe du cinéma, Scorsese sera «la première grande personnalité invitée à parrainer une édition des ateliers et à donner son nom à sa promotion de lauréats», annonce un communiqué des organisateurs. Fervent défenseur du cinéma depuis plus de 40 ans, le cinéaste est d’ailleurs un «soutien de longue date du Festival de Marrakech auquel il a participé à cinq reprises», ajoute la même source.

«Je suis toujours très heureux de revenir au Festival de Marrakech, qui m’est si cher. Quand je n’y assiste pas en personne, j’y suis par la pensée. Pour cette édition anniversaire très spéciale du Festival, on m’a confié une mission précieuse : échanger avec les jeunes cinéastes et contribuer à les guider sur leur chemin. J’ai hâte de retrouver de vieux amis et de m’en faire des nouveaux», a déclaré Martin Scorsese.

Programme industrie de développement de talents lancé en 2018 par le FIFM, les Ateliers de l’Atlas «accompagnent l’émergence d’une nouvelle génération de cinéastes marocains, arabes et africains et créent un espace d’échanges entre professionnels internationaux et talents régionaux». Depuis son lancement, les cette initiative a accompagné «111 projets et films, dont 48 projets et films marocains».

Ces dernières années, plusieurs films soutenus dans ce cadre ont été sélectionnés et primés dans les festivals internationaux. Lors du dernier festival de Cannes, quatre opus issus des ateliers ont été présents dans différentes sections : The Mother Of All Lies d’Asmae El Moudir (Un Certain regard - Prix de la mise en scène, Œil d’or du meilleur documentaire), Les Meutes de Kamal Lazraq (Un certain regard - Prix du jury), Inshallah A Boy de Amjad Al Rasheed (Semaine de la critique - Prix Fondation Gan à la distribution) et Déserts de Faouzi Bensaïdi (Quinzaine des cinéastes).

Lors de la prochaine édition dans le cadre du FIFM, Martin Scorsese inaugurera «une nouvelle tradition du Festival de Marrakech qui consistera à faire appel chaque année à une nouvelle grande personnalité du cinéma mondial pour parrainer les ateliers». Les sixièmes Ateliers de l’Atlas se tiendront du 27 au 30 novembre, en marge de la 20e édition du Festival.