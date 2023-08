Canada : Deux médailles d’or pour le Maroc au Salon de l’innovation iCAN 2023

Les membres du laboratoire de recherche et développement Smarti Lab affilié à l’Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI) ont décroché deux médailles d’or et deux grands prix lors de la compétition au Salon international de l’innovation iCAN 2023, organisé du 23 au 26 à Toronto au Canada.

Lors de cet événement scientifique mondial, auquel ont participé 50 pays du monde entier et qui a vu la présentation de plus de 800 inventions, l’EMSI a, à nouveau, été mise en avant, indique l’école dans un communiqué, précisant que son laboratoire Smarti Lab a été honoré avec deux médailles d’or pour deux innovations de grande importance, à savoir une station intelligente de traitement des eaux usées et un système de vérification de la qualité de la viande.

La Station intelligente de traitement des eaux usées (SGWT) vise à révolutionner le recyclage des eaux usées en développant une solution novatrice reposant sur une station verte, intelligente et mobile pour le traitement des eaux usées, explique la même source. La station se distingue par son design compact, sa robustesse et sa facilité de transport, ainsi que par sa capacité d’adaptation à la qualité et au type d’eau à traiter, ajoute-t-on.

L’autre distinction, poursuit le communiqué, a été attribuée au Système de vérification de la qualité de la viande (SMT), une innovation qui offre une solution simple et rapide pour contrôler la qualité de différents types de viandes, et qui repose sur des mécanismes sophistiqués d’analyse de la qualité de la viande à l’aide d’unités intégrées spécialisées.

Ces réalisations de l’EMSI reflètent les efforts collectifs de ses départements, impliquant des enseignants-chercheurs ainsi que des étudiants en ingénierie et en gestion, affirme l’école qui, note le communiqué, s’efforce d’interagir avec les données actuelles pour les transformer en idées scientifiques.

La recherche est menée à travers divers moyens pour promouvoir les idées et évaluer la maturité des projets, fait savoir la même source qui donne l’exemple de l’invention relative à la station intelligente de traitement des eaux usées née de l’interaction avec les circonstances actuelles et la crise mondiale de l’eau. Le projet d’invention du système de vérification de la qualité de la viande répond, pour sa part, aux problèmes de santé et de sécurité liés aux viandes destinées à la consommation, en particulier à l’approche de l’Aïd Al-Adha, où la qualité de la viande est une préoccupation majeure.

L’école a développé des dizaines d’inventions qui ont modestement mais efficacement contribué à enrichir le portefeuille de propriété intellectuelle marocaine et à améliorer la position du Maroc dans le classement mondial de l’innovation. Elle a remporté 85 prix et médailles au niveau national et international grâce à ses participations notables à des événements tels que iCAN au Canada, Silicon Valley aux Etats-Unis, le Salon international de l’innovation en Chine, ISIF en Turquie, INTARG en Pologne, EuroInvent en Roumanie, ASIANINVENT à Singapour, ITE au Royaume-Uni, Archimedes en Russie, IDRIS en Malaisie, ainsi que d’autres compétitions et expositions internationales, conclut le communiqué.