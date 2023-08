Melilla : Arrestation d'une résidente en France pour avoir transporté son frère dans le coffre

La Garde Civile de Melilla a arrêté une ressortissante franco-marocaine, pour sa tentative de faire passer clandestinement son frère de nationalité marocaine, caché dans le coffre de sa voiture immatriculée en France. Citant des sources sécuritaires, Europa Press a indiqué que l'opération avait eu lieu dans le port de la ville, pendant le contrôle des véhicules à destination d'Almería par voie maritime.

A bord de la voiture familiale se trouvaient la mise en cause, son mari et leurs deux enfants. Mais après vérification, il s'est avéré que son frère se trouvait dans le coffre, en position fœtale, montrant des symptômes d'engourdissements et de douleurs articulaires. Selon la même source, l'homme a retrouvé son état de santé normal, après avoir reçu les premiers soins nécessaires.

La femme a été arrêtée et déférée devant le juge, pour crime contre les droits des citoyens étrangers. Son mari est également visé par une enquête.