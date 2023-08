Belgique : Jane Benzaquen, la femme qui dit être une fille du roi Hassan II

Dans de récentes sorties médiatiques, Jane Benzaquen, 70 ans actuellement, raconte que sa mère aurait eu une liaison avec feu le roi Hassan II (1962 - 1999) dans les années 1950, ce qui a donné lieu à sa naissance. Elle dit avoir ensuite été emmenée en Belgique et élevée dans une famille d’accueil. Ancienne réceptionniste d’hôtel, elle insiste désormais être une princesse et réclame son droit à l’héritage. Ainsi, elle a intenté une action en justice auprès de la Belgique pour établir le lien biologique avec la famille royale du Maroc. Dans son récit, elle indique que la relation avec le prince héritier de l’époque aurait duré plus de deux ans, lorsque sa mère était vendeuse dans un magasin de vêtements à Casablanca.

Cependant, l’affaire a déjà défrayé la chronique depuis 2005, lors des toutes premières sorties de Jane, sous son identité israélienne, Hedva Selaa. Auprès des tribunaux en Israël, sa requête n’a pas abouti, ce qui l’a conduit à relancer le dossier à partir de 2015 en Belgique, pays de sa deuxième nationalité. Là-bas, sa mère a travaillé comme actrice sous le nom d’Anita Benzaquen. Dans une récente interview accordée à The Times, la fille affirme n’avoir jamais été intéressée par son passé, jusqu’à ce qu’elle découvre une photo du roi défunt, au cours des années 1990, après la mort d’Anita.

Selon elle, elle réalise à ce moment-là sa ressemblance frappante avec celui qu’elle considère désormais être son père naturel. «J’aurais préféré que mon père soit chauffeur de taxi, quelqu’un qui puisse au moins me reconnaître comme sa fille. Etre indésirable dans votre enfance vous poursuit toute votre vie. J’étais remplie de colère, le passé était une boîte de Pandore et je ne voulais pas l’ouvrir», a-t-elle dit. L’avocat représentant la famille royale dans cette affaire, Me Stanislas Eskenazi, a invoqué auprès du Sunday Times l’immunité de ses clients, ajoutant que ces derniers ne répondraient pas à la requête sur la paternité. En janvier dernier déjà, une plainte a été déposée contre Jane et les membres belges de sa famille pour «escroquerie», en lien avec ses allégations.

A travers des tests ADN, Jane dit désormais savoir que le père qu’elle a toujours connu n’est pas celui dont elle est née. Une autre analyse a montré, selon elle, que ses racines génétiques venaient d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. En conséquence, elle affirme même que le roi Mohammed VI serait son «demi-frère». Ces déclarations contredisent la version initiale de la concernée, qui a précédemment soutenu qu’opter pour un test ADN n’était «pas envisageable», d’autant que, toujours d’après elle, son frère avait «bûlé toutes les archives» de sa mère, à sa mort.