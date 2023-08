Accord d’Abraham : La Libye sur les traces du Maroc ?

La semaine dernière, lors d'un forum politique en Italie, le ministre israélien des Affaires étrangères s’est réuni avec la ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla Mangoush, rapportent ce dimanche des médias hébreux. «La rencontre historique avec la ministre des Affaires étrangères de la Libye est la première étape dans le processus de construction des relations entre Israël et la Libye», a annoncé Eli Cohen.

«J’ai parlé avec la ministre des Affaires étrangères du grand potentiel des relations entre les deux pays, ainsi que de l’importance de préserver le patrimoine de la communauté juive libyenne, avec la restauration des synagogues et des cimetières juifs du pays», a-t-il souligné. «Nous travaillons avec une série de pays du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie dans le but d’élargir le cercle de paix et de normalisation avec Israël», s’est félicité le chef de la diplomatie.

The Jerusalem Post affirme qu’en janvier 2022, le directeur du Mossad, David Barnea, et le Premier ministre libyen, Abdulhamid Mohammed al-Dabaiba, se sont rencontrés en Jordanie pour discuter de la normalisation des relations et la coopération en matière de sécurité. Bien que la réunion ait été médiatisée par les médias saoudiens et libyens, Dabaiba a par la suite nié avoir eu des entretiens avec le chef du Mossad.

Outre la Libye, la Tunisie et la Mauritanie pourraient rejoindre le Maroc dans le processus de normalisation des relations avec Israël.