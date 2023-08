France : Mohamed Jaouab prolonge avec le Stade Rennais jusqu'en 2027

Arrivé il y a un an au Stade Rennais F.C. en provenance de l’Académie Mohammed VI, le défenseur Mohamed Jaouab, 21 ans, est désormais engagé avec le club français jusqu’en 2027, soit trois saisons supplémentaires, selon l'annonce faite par ce dernier. Mohamed Jaouab «fait partie des nouveaux visages qu’ont pu observer et apprécier les supporters rennais durant la préparation estivale», poursuit le club sur son site. «Après une saison vécue avec la N2, le longiligne défenseur central s’est parfaitement fondu dans le collectif du groupe pro pendant ces six semaines d’entraînement.»

Dans une déclaration, Mohamed Jaouab s'est dit «fier et heureux,». «Je remercie le Stade Rennais F.C. Je pense avoir beaucoup progressé depuis que je suis arrivé à Rennes. J’ai essayé d’assimiler au mieux les conseils des coachs pendant cette première année. C’est un niveau supérieur par rapport à ce que j’ai connu au Maroc, je me suis bien adapté», ajoute-t-il.

«C’est une chance d’avoir pu intégrer la préparation du groupe professionnel, j’ai pu montrer mes qualités. Mon premier match au Roazhon Park face à West Ham était un super moment, particulier car j’étais face à Nayef Aguerd qui comme moi est passé par l’Académie Mohammed VI, c’est mon idole. Mon objectif désormais est de jouer mes premières minutes en match officiel. Il ne faut pas relâcher les efforts.» Mohamed Jaouab

Pour sa part, Olivier Cloarec, Président Exécutif et Directeur Général du club a évoqué une «bonne surprise». «On a pu le voir à l’œuvre lors des matchs amicaux. Mohamed a beaucoup travaillé, beaucoup évolué. Il est aujourd’hui récompensé par cette prolongation. Nous formons de très bons joueurs mais nous cherchons aussi à détecter de grands potentiels quand il s’agit de trouver des profils différents, c’est un axe de développement complémentaire à la formation, comme on l’a fait en début de semaine avec Nagida Aboubakar», s’est-il félicité.