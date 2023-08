Dessalement de l’eau de mer : Safi desservie depuis le 16 août

Depuis le 16 août, la ville de Safi est desservie en eau dessalée, grâce à la mise en service de l'usine de dessalement d'eau de mer de la ville, indique ce samedi un communiqué de presse du ministère de l’Équipement et de l’eau. Une mesure qui s'inscrit «dans le cadre de la mise en œuvre des directives royales contenues dans le discours du 12 octobre 2022», poursuit le communiqué parvenu à notre rédaction.

La même source rappelle que le 05 juillet 2023, un protocole d'accord et un contrat de concession ont été signés entre le gouvernement et l'Office Chérifien des Phosphates (OCP) pour approvisionner les villes de Safi, El Jadida et les centres voisins en eau potable à travers le dessalement de l'eau de mer. Dans sens, «l'usine de dessalement d'eau de mer de Safi a été progressivement mise en service, avec pour objectif de produire une dizaine de millions de mètres cubes d'eau potable à l'horizon 2023». Ce projet vise à assurer un approvisionnement durable en eau potable dans la région, dans un contexte de changements climatiques dans lequel les ressources en eau habituelles diminuent de plus en plus, indique le ministère.

Le communiqué explique que la concession susmentionnée accorde le droit de dessaler l'eau de mer à OCP GREEN WATER afin de fournir de l'eau potable à des prix compétitifs. Il rappelle qu'en termes de production d'eau potable en 2023, 10 millions de mètres cubes d'eau dessalée seront fournis pour la ville de Safi et 30 millions de mètres cubes pour la ville d'El Jadida.

Pour 2024 et 2025, la production attendue atteindra 15 millions de mètres cubes annuels au profit de Safi et 32 millions de mètres cubes annuels pour El Jadida. A partir de 2026, ce volume atteindra 30 millions de mètres cubes par an pour Safi et 45 millions de mètres cubes pour El Jadida. Quant à la production d'eau destinée à répondre aux besoins industriels, ce contrat vise à assurer la mobilisation de 35 millions de mètres cubes par an pour l'usage industriel de l'OCP.

«Cette initiative ambitieuse représente une étape importante dans la recherche d’une source durable d’eau non conventionnelle pour répondre aux besoins de la région. Le démarrage progressif du projet de dessalement de l'eau de mer à Safi reflète également une étape importante dans une gestion intégrée et efficace des ressources en eau disponibles, qui permettra d'alléger la pression sur les ressources naturelles du bassin d’Oum Er-Rbia», conclut le communiqué.