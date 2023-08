Un Marocain condamné pour la profanation du drapeau de Hong Kong

Un Marocain a été reconnu coupable de profanation du drapeau régional de Hong Kong. Selon The Standard, Zakaria M. aurait décroché, en octobre dernier, 24 drapeaux nationaux chinois et des drapeaux régionaux de Hong Kong à North Point. Le Marocain, âgé de 36 ans et qui serait serveur, a été acquitté jeudi d'un autre chef d'accusation, à savoir la profanation du drapeau national chinois, par le magistrat principal par intérim au tribunal de Kwun Tong.

Zakaria M. avait auparavant plaidé non coupable des deux chefs d'accusation, qui lui reprochaient d'avoir profané publiquement et intentionnellement 12 drapeaux nationaux et 12 drapeaux régionaux entre Watson Road et Electric Road à North Point le 2 octobre de l'année dernière.

Le tribunal a indiqué que quelque 200 drapeaux nationaux et régionaux étaient hissés dans les rues de Hong Kong à ce moment-là, et que les policiers avaient trouvé plus de 20 drapeaux éparpillés sur le sol, lors d'une patrouille. Le Marocain a également été filmé en train d'enlever les drapeaux et de les jeter dans la rue. Cependant, il avait déclaré devant les autorités qu'il était ivre et qu'il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé, en expliquant qu'il avait commencé à boire après avoir divorcé de sa femme en 2021.

Pour le moment, le Marocain a été libéré sous caution et sera condamné le 14 septembre, dans l'attente d'un rapport de probation et d'un rapport de travaux d'intérêt général.