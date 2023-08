Éliminatoires CAN 2023 : Suite à la blessure, Boufal incertain contre le Libéria et le Burkina Faso

L'international marocain Sofiane Boufal a quitté, vendredi, la pelouse du stade Ahmed bin Ali dès la première mi-temps, suite à une blessure survenue lors du match ayant opposé son club Al-Rayyan au Qatar SC. Le Lion de l'Atlas a été contraint de quitter le match, à la 28e minute, après son entrée en tant que titulaire, laissant sa place à Tamim Mansour.

Des sources médiatiques ont précisé que Sofiane Boufal subira, ce samedi, une IRM pour déterminer la gravité de sa blessure, ainsi que la période durant laquelle le joueur sera absent des terrains. Elles ont évoqué la possibilité que Boufal souffrirait d'une déchirure du muscle de la cuisse.

Cette blessure serait ainsi «inquiétante» et risquerait de «l'éloigner des terrains pendant un certain temps». Elle pourrait donc priver l'équipe nationale marocaine d'un élément central, lors des prochains matchs prévus contre le Liberia et Burkina Faso.

A rappeler que le sélectionneur national Walid Regragui tiendra, mardi, une conférence de presse pour présenter sa liste de joueurs retenus pour ces deux rencontres, prévues pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023.