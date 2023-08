Hydrogène vert : Le Maroc menace-t-il l’Espagne en Europe ?

Le Maroc menace-t-il les ambitions de l’Espagne d’être un acteur majeur sur le marché de l'hydrogène vert dans l’espace de l’Union européenne ? Cette préoccupation a été exprimée par un média économique ibérique. «Une étude commandée par la Commission européenne, à l’institut allemand Fraunhofer, indique que le Maroc pourrait dépasser la production espagnole de plus de 30% d'ici 2050», rapporte Cinco Dias.

La même source souligne que le royaume s’est engagé, depuis 2021, à soutenir le développement de la chaîne de valeur de l’industrie d’hydrogène vert. Elle rappelle que le français TotalEnergies a annoncé un investissement de 9,4 milliards d'euros dans un projet d'hydrogène et d'ammoniac au Maroc. Le groupe OCP a fait état d’une initiative similaire de 7 milliards d'euros.

Malgré cette préoccupation, l’Espagne souhaite tirer profit des grands chantiers d’hydrogène vert lancés au Maroc. «L'Espagne et l'Italie ont la possibilité d'être une porte d'entrée pour la production de l'Afrique du nord», affirme Emilio Nieto, directeur du Centre national de l'hydrogène, un consortium public composé du ministère de la Science et de l'innovation et du gouvernement autonome de la Castille-La-Mancha. Néanmoins, la réalisation de cet objectif reste tributaire d’une infrastructure reliant la péninsule ibérique au Maroc et au reste de l’Europe, note Cinco Dias.

Pedro Sanchez pour un partenariat entre les deux pays

Les informations du média espagnol ne font que confirmer une étude du centre britannique Aurora Energy Research et d’un rapport de la Banque européenne d’investissement (BEI), sur le potentiel du Maroc en hydrogène vert. Le royaume a en sa faveur l’arme de la facture, avait affirmé le think-tank britannique. Le coût de la production d’hydrogène renouvelable dans des sites en Allemagne en 2030 se situe entre 3,90 et 5,00 €/kgH2, contre 3,2 €/kgH2 au Maroc. Le Chili et l’Australie, avec respectivement 3,1 €/kgH2 et 3,2 €/kgH2, sont des concurrents potentiels du Maroc mais l’éloignement géographique des clients européens pourrait bénéficier à l’offre marocaine.

L’Espagne est intéressée par l’hydrogène vert marocain. En témoigne le discours de Pedro Sanchez, du 2 février à Rabat, prononcé lors de la réunion de haut niveau Maroc-Espagne. «Il est stratégique que les deux pays favorisent le développement des énergies propres dans des secteurs à énorme potentiel comme l'hydrogène vert ou la biomasse». Il avait précisé que «le Maroc et l’Espagne réunissent toutes les conditions pour mener et être des références pour un véritable changement de paradigme» dans la nouvelle économie verte.



L’hydrogène vert marocain est sur l’agenda des principaux invités du royaume. Outre Pedro Sanchez, son homologue néerlandais, Mark Rutte, a abordé le même sujet avec les officiels marocains lors de sa visite à Rabat en juin dernier. Pour sa part, l’Allemagne a déjà exprimé, en 2020, son intérêt pour cette énergie verte.