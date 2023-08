Espagne : Condamnation confirmée pour trafic de drogue par hélicoptère depuis le Maroc

La Cour suprême espagnole a récemment confirmé les peines de prison prononcées contre trois hommes qui ont acheté un hélicoptère pour transporter de la résine de cannabis du Maroc vers l'Espagne, en 2014. Les magistrats ont considéré les condamnations appropriées, puisque les accusés ont fait usage d'un avion ayant «des dimensions qui permettent de transporter plus de 200 kg de haschisch». Les individus ont loué «une ferme expressément pour commettre le crime, équipée d'une tente pour cacher l'hélicoptère».

Selon le jugement, auquel Europa Press a eu accès, les faits remontent à avril 2014. Deux des prévenus, dont l'un précédemment reconnu coupable de détention de drogue, se sont rendus chez un notaire de Gérone pour acheter un hélicoptère au prix de 45 980 euros, avec l'intention de l'utiliser dans «l'acheminement de substances stupéfiantes du Maroc vers l'Espagne». Deux autres hommes, le pilote et le copilote, ont été chargés de conduire l'hélicoptère vers Saragosse, puis vers Tolède et enfin vers Estepona.

La Garde civile a localisé l'hélicoptère huit mois plus tard, lorsque deux des accusés ont opéré le trajet aller-retour entre Malaga et Tétouan (Maroc). Tous les deux ont ensuite déchargé la cargaison de l'hélicoptère dans un véhicule. Selon les attendus du jugement, «après avoir remarqué la présence de la police, le pilote et le copilote ont repris le vol». Une fois atterris de nouveau, ils ont pris la fuite. La police espagnole a cependant réussi à intercepter l'hélicoptère et à arrêter le copilote, tout en saisissant sept colis contenant de la résine de cannabis, d'une valeur de 337 346 euros.

L'année d'après, une saisie et une perquisition ont été effectuées au domicile de l'acheteur de l'avion, installé à Algésiras. De l'argent liquide, un compteur de billets, un GPS, deux coupures de journaux liées au trafic aérien de drogue, un manuel pratique de vol, un ordinateur et une clé USB, entre autres objets, ont été saisis.

Le Tribunal provincial a initialement condamné le copilote à 4 ans et 9 mois de prison et à un million d'euros d'amende pour délit contre la santé publique. L'un des participants à l'achat de l'hélicoptère a été condamné à 5 ans et 9 mois de prison, ainsi qu'à une amende d'un million d'euros. Le troisième a été condamné à 17 mois de prison et à 100 000 euros d'amende pour avoir invoqué son état de santé.