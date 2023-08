Maroc : Marissa Scott nommée consule des Etats-Unis à Casablanca

Nommée à la tête du consulat des Etats-Unis à Casablanca, Marissa Scott a pris ses fonctions depuis le 10 août dernier, a annoncé jeudi l’ambassade américaine au Maroc. La diplomate succède ainsi à Lawrence Randolph, dont la mission s’est achevée le 2 juillet dernier. Au sein de la diplomatie, la nouvelle représentante a tracé la majeure partie de son parcours professionnel dans les différents pays d’Afrique, notamment à Djibouti, en République dominicaine, en Algérie, au Niger, au Cap-Vert ou en Afrique du Sud.

Marissa Scott a également été conseillère principale à la diversité, l’équité, l’inclusion et l’accessibilité au Bureau des affaires de l’hémisphère occidental, qui relève du Département d’Etat américain. La diplomate s’est dit «honorée» de sa nomination à son nouveau poste, considérant que «le consulat est un pilier de la mission des Etats-Unis au Maroc» et un important soutien aux relations bilatérales, par le biais du service consulaire, mais aussi à travers des «programmes éducatifs et culturels, ainsi que de ressources commerciales».

Marissa Scott est titulaire d’une licence en langues anglaise et espagnole, d’une maîtrise en relations internationales de la Maxwell School (Université de Syracuse), d’un certificat avancé en résolution de conflits et d’un autre en communication stratégique et relations publiques de l’Université d’Etat de Portland.