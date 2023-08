Le Polisario menace la vie des employés de sociétés étrangères installées au Sahara

Après avoir menacé le Maroc d’une «guerre totale», le Polisario veut s’en prendre aux employés de sociétés étrangères installées au Sahara, notamment celles qui participent à la réalisation de projets d’énergie verte. «Ces investissements n’apporteront rien à ces entreprises. Elles perdront leurs investissements et risqueront la vie de leurs travailleurs», a indiqué le représentant du Front en Europe dans un communiqué.

Omar Mansour estime que «le Maroc implique des entreprises étrangères dans l'investissement dans des projets d'énergie verte dans les zones occupées du Sahara occidental». Le Polisario a déjà appelé, en novembre 2021, les sociétés espagnoles présentes au Sahara occidental à quitter le territoire. Et de menacer de déplacer la «guerre» au-delà du mur de sécurité érigé par les FAR, et par conséquent «tous les objectifs aériens, maritimes et terrestres sont légitimes (…) Autant les civils que les investisseurs doivent quitter la zone. L’offensive contre la présence marocaine n'est qu'une question de temps».

Le 25 juillet, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a annoncé la mise en exploitation commerciale globale du parc éolien de Boujdour d’une capacité de 300 MW. Ce projet éolien est le huitième concrétisé au Sahara et le quatorzième au niveau national.