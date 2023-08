Classement FIFA : Après le Mondial féminin, l’équipe du Maroc bondit de 14 places 

Révélation du Mondial féminin de football, tenu du 20 juillet et 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, l’équipe nationale du Maroc a réalisé la progression la plus importante dans le classement de la FIFA, publié ce vendredi. La sélection a ainsi grimpé de 14 rangs, passant désormais à la 58e place. «Le Maroc, nouveau venu dans le tournoi, a été l’une des révélations en Australie et en Nouvelle-Zélande, où il a atteint les huitièmes de finale, et s’impose également dans ce classement en tant que plus grosse progression (58e, + 14)», souligne la FIFA.

بعد أن فجّر منتخب لبؤات الأطلس مفاجأة مدوية في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA #FIFAWWC بتأهله منذ مشاركته الأولى إلى مرحلة خروج المغلوب، حقّق المغرب ?? @EnMaroc أكبر قفزة في التصنيف متقدماً 14 مرتبة ليحتل المركز الثامن والخمسين. pic.twitter.com/EyOlkP1XwO — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) August 25, 2023

Au niveau continental, les Lionnes de l’Atlas, qui comptent 1438,3 points, occupent la 4e position en Afrique, derrière le Nigeria (1e), l’Afrique du Sud et le Cameroun, respectivement. Pour ce qui est du classement mondial, la Suède est en tête devant l’Espagne (2e), les Etats-Unis (3e), l’Angleterre (4e) et la France (5e).