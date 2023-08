La Corée du Sud étudie un accord de partenariat économique avec le Maroc

La Corée du Sud étudie la conclusion d’accords de libre-échange avec sept pays émergents et à fort potentiel, dans le but de stimuler la dynamique de croissance et de diversifier le portefeuille commercial. Ce vendredi, le ministère coréen du Commerce, de l’industrie et de l’énergie a annoncé que le pays travaillait à la signature d’un accord de partenariat économique (APE) bilatéral avec le Maroc, la Tanzanie, le Pakistan, le Kenya, la Thaïlande, la Serbie et la République dominicaine.

Cet APE devrait établir un réseau commercial mutuellement avantageux avec les pays partenaires, au-delà de l’ouverture de marché, bien qu’il couvre un champ de domaines plus restreint qu’un accord de libre-échange communément admis. «Les sept pays ont un potentiel de croissance élevé et disposent d’une grande marge de manœuvre pour une coopération mutuellement bénéfique avec la Corée du Sud», a déclaré Roh Keon-ki, vice-ministre sud-coréen chargé des négociations commerciales, cité par des médias locaux.

Cette première étape permettra, à terme, d’étendre davantage le réseau commercial, en vue de conclure des accords de libre-échange avec plus de dix pays. Cette année, la Corée du Sud vise un cadre de promotion commerciale avec plus de vingt Etats.