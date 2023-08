Casablanca : Un incendie ravage les magasins de Souk Bachkou

Un incendie s’est déclaré, jeudi soir dans des locaux commerciaux de menuiserie et de tapisserie situés au Foundouk dit Bachkou, sis Avenue des FAR à Casablanca, a-t-on appris auprès des autorités locales.

Aussitôt informées, les autorités locales et sécurités et les services de la protection civile se sont dépêchés sur le lieu du sinistre en vue de prendre les mesures nécessaire à l’extinction des feux, ont précisé les mêmes sources, faisant état de la mobilisation de tous les moyens et équipement possibles afin de circonscrire les feux et éviter leur propagation aux alentours.

? Un important incendie s'est déclaré ce jeudi soir dans une dizaine de commerces de menuiserie et tapisserie à Souk Bachko à Casablanca. 30 pompiers appuyés par 4 camions-citernes ont été mobilisés pour venir à bout des flammes. L'incendie n'a pas fait de victimes. pic.twitter.com/zxQbsGyyV9 — 2M.ma (@2MInteractive) August 24, 2023

Dans un bilan préliminaire, les autorités locales font état de dégâts matériels enregistrés dans 11 des 26 locaux. Aucune perte ou blessure humaine n’est à déplorer. Les autorités sécuritaires ont ouvert une enquête, sous la supervision du Parquet compétent en vue de faire la lumière sur les circonstances du sinistre.