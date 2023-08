Migration : 5 arrestations à Tan Tan et Mehdia pour traite des êtres humains

Les éléments de la police judiciaire de Tan Tan et de Mehdia, près de Kénitra, ont interpellé jeudi cinq individus pour leurs liens présumés avec des réseaux criminels s’activant dans l’organisation de la migration irrégulière et de traite d’êtres humains. Les mis en cause ont été interpellés lors de deux opérations sécuritaires distinctes, apprend-on auprès d’une source sécuritaire, qui précise qu’une tentative de migration irrégulière par voie maritime à l’aide d’un bateau de pêche a été mise en échec à Mehdia, ce qui a abouti à l’arrestation de quatre personnes, âgées de 29 à 36 ans, en flagrant délit de préparation de cette opération en faveur d’un groupe de candidats à la migration.

En parallèle, poursuit-on, les éléments de la police judiciaire de Tan Tan ont interpellé un passeur âgé de 30 ans, qui était accompagné d’un groupe de candidats à la migration, notant qu’il préparait une tentative de migration irrégulière au large de l’embouchure du Oued Drâa. L’opération de pointage des suspects dans la base de données de la Sûreté nationale a révélé que l’un des passeurs et l’un des candidats à la migration irrégulière faisaient l’objet de deux mandats de recherche au niveau national émis par les services de la police judiciaire de Tan Tan et de Casablanca, et ce pour leur implication présumée dans deux affaires d’arnaque et d’escroquerie et de coups et blessures.

Les organisateurs des deux opérations de migration irrégulière, ainsi que les candidats à la migration ont été soumis aux procédures de l’enquête judiciaire, afin d’identifier l’ensemble des personnes impliquées dans ces deux réseaux criminels.