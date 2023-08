Données personnelles : La CNDP et 11 autorités homologues s’adressent à Facebook, Youtube, Tiktok,…

La Commission nationale de contrôle de protection des données à caractère personnel (CNDP) au Maroc a publié, ce jeudi 24 août 2023, une lettre adressée aux GAMMAs et conjointement signée avec onze autorités homologues à travers le monde, au sujet du «Data scraping et la protection de la vie privée». Ce correspondance a principalement pour but d’«alerter sur les principaux risques en matière de protection de la vie privée associés au data scraping, inciter les médias sociaux et les autres sites web à protéger les données à caractère personnel des individus contre le data scraping afin de se conformer aux réglementations en vigueur, appeler ces organisations à prendre les mesures nécessaires pour minimiser les risques d’atteinte à la vie privée liés au data scraping», a indiqué un communiqué de l’instance.

La même source rappelle que le data scraping «consiste en l’extraction automatisée de données à partir du web», ce qui constitue quelques risques, entre cyberattaques ciblées, usurpation d’identité ou spams et prospection directe non autorisée, entre autres. Dans ce sens, la lettre consultable en ligne a été adressée «directement» à diverses plateformes : «Alphabet Inc. (YouTube), ByteDance Ltd (TikTok), plateformes Meta, Inc. (Instagram, Facebook et Threads), Microsoft Corporation (LinkedIn), Sina Corp (Weibo) et X Corp. (Twitter)».

La missive est destinée aussi aux utilisateurs qui font usage et publient des données personnelles sur ces sites. La CNDP indique que «les attentes énoncées dans cette lettre conjointe se focalisent sur les principaux aspects que les médias sociaux et les autres sites web devraient prendre en considération pour garantir la protection des données à caractère personnel accessibles sur leurs sites web, l’objectif étant de se conformer aux lois sur la protection des données et de la vie privée en vigueur dans le monde entier».

Cette lettre est co-signée avec les autorités de protection des données à caractère personnel de 11 pays : l’Australie, le Canada, le Royaume-Uni, Hong Kong, la Suisse, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Colombie, Jersey, l’Argentine et le Mexique, indique encore la CNDP.