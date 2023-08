L’armée espagnole se déploie pour «garantir la sécurité et l'intégrité du territoire national»

Après les politiques, l’armée de terre espagnole s’invite dans la polémique sur la carte du Maroc intégrant Ceuta et Melilla. «Le Régiment du Génie déployé à Melilla a effectué une patrouille de surveillance et de contrôle de la zone dans le cadre des missions assignées au Commandement Opérationnel Terrestre pour garantir la sécurité et l'intégrité du territoire national», annonce le Corps d’armée sur les réseaux sociaux ce jeudi 23 août.

«Cette activité intervient quelques jours seulement après la polémique sur l'inclusion de Ceuta et Melilla sur la carte du Maroc», note El Debate. Le ministère espagnol de la Défense a confié à ce régiment la mission de «soutenir le commandement général de Melilla et les unités qui le composent à travers un travail technique et spécialisé et des conseils spécifiques à la décision du commandement», ajoute la même source.

Ce déploiement intervient aussi alors qu’un média proche des sécuritaires et de la droite republie depuis mi-juillet le même article, mettant en garde contre «un projet d’invasion de migrants à Ceuta et Melilla, préparé par le Maroc, pour faire pression sur Feijóo afin qu’il recule sur le Sahara». La dernière publication est datée du 21 août. Le même article a été partagé par un site d’actualité à Ceuta. Depuis les élections législatives du 23 juillet, le chef du Parti populaire est resté silencieux sur la question du Sahara occidental.

Pour rappel, en mai 2021, l’Espagne avait mobilisé son armée pour faire face à l’exode de milliers de Marocains vers Ceuta.