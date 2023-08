Maroc : Mobilisation pour maîtriser les feux de forêt à Taounate et Al Hoceïma

Les équipes d’intervention au sol de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), de la Protection civile, de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires et des autorités locales, appuyées par les Forces armées royales (FAR) et deux avions Canadair des Forces royal air, poursuivent, jeudi, leurs efforts pour maîtriser deux incendies, ayant touché les forêts domaniales Haut Ourgha et Moyen Ourgha, entre les provinces de Taounate et Al Hoceïma.

Le directeur provincial par intérim de l’ANEF, Yassine El Aydi a indiqué à la MAP que le premier incendie, qui s’est déclaré le 20 août dans la forêt domaniale Haut Ourgha, située entre les provinces de Taounate et Al Hoceima, a été maîtrisé à hauteur de 90%. Il a précisé que cet incendie a détruit une trentaine de hectares de couvert forestier, composée principalement de chêne vert et d’autres essences secondaires.

Yassine El Aydi a, par ailleurs, relevé que le deuxième incendie, qui s’est déclaré mercredi dans la forêt domaniale Moyen Ourgha, plus précisément aux zones dites Outate Chaair et Ouedka, dans la commune Ouedka (province de Taounate), ont détruit une superficie estimée à 35 hectares de forêt, constituées principalement de chêne-liège et d’autres essences secondaires.

Le responsable provincial a fait savoir que cet incendie s’est propagé rapidement à cause des températures élevées et du vent chergui, en plus de la densité du couvert forestier, ajoutant que les équipes d’intervention au sol ont été appuyées mercredi matin par deux avions Canadair, qui ont effectué 14 sorties.

Les efforts des ces équipes appuyées également par la population locale, se poursuivent, jeudi, pour tenter de contenir totalement cet incendie, a-t-il souligné, ajoutant qu’aucune perte humaine n’a été enregistrée dans les deux incendies.