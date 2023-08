Malgré la sécheresse, le Maroc enregistre des records d’exportations d’avocats

Les exportateurs marocains d’avocats ont réalisé des volumes de ventes record au cours des dernières saisons. Durant les six années passées, les cargaisons à destination du marché extérieur ont en effet plus que quadruplées, plaçant le Maroc à la neuvième place parmi les exportateurs mondiaux de ce fruit. En dépit de la sécheresse sans précédent que traverse le royaume, la saison en cours n’a pas fait exception, puisque 45 000 tonnes d’avocats, d’une valeur de 139 millions de dollars, ont été exportées entre juillet 2022 et mai 2023, selon East Fruit.

Cette évolution est enregistrée alors que les exportateurs marocains ont élargi leur marché extérieur, qui comprend désormais 25 pays. L’Espagne, la France et les Pays-Bas représentent la plus grande part des exportations totales d’avocats du Maroc. L’Allemagne a également augmenté ses importations, passant du septième importateur mondial d’avocats en 2017 au cinquième en 2022.

Les Pays-Bas et l’Espagne restent les principaux fournisseurs du marché allemand, mais le pays développe des sources alternatives. Au cours de l’exercice 2022/23, la part du Maroc dans les importations totales d’avocats en Allemagne s’est ainsi élevée à 4,7% et a été de plus de 10% au cours des mois de novembre et février.

Malgré la sécheresse, les zones de culture de l’avocat au Maroc s’étendent et la production devrait augmenter de 20% sur un an. Face au stress hydrique permanent, le gouvernement a décidé, en septembre 2022, de suspendre les subventions des cultures gourmandes en eau. Les arbres avocatiers, les nouvelles plantations d’agrumes et la pastèque sont connus pour être parmi ceux les plus demandeurs en irrigation.