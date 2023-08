Fertilisants : Le Maroc fait don de 100 tonnes d’engrais au Salvador

Cérémonie de remise d'un don de fertilisants au Salvador en présence de la vice-ministre des relations extérieures du Salvador et du ministre de l'Agriculture, en compagnie du chargé d'affaires du Maroc

Le Maroc a livré 100 tonnes d’engrais destinés aux producteurs agricoles du Salvador, à travers le ministère de l’Agriculture et de l’élevage dans le pays, en soutien au développement du secteur primaire et à la sécurité alimentaire. Le département a fait savoir que la cargaison avait été réceptionnée depuis le port d’Acajutla, en présence de Brahim Baddi, chargé d’affaire du Maroc au Salvador, Adriana Mira, vice-ministre des Affaires étrangères et Oscar Guardado, ministre de l’Agriculture.

«Nous entretenons de bonnes relations avec le Salvador au niveau politique et nous envisageons désormais d’autres domaines de coopération», a déclaré Baddi à cette occasion, ajoutant que «les engrais jouent un rôle important dans la stabilité économique, car ils aident à améliorer la production». Pour sa part, le ministre Oscar Guardado a assuré qu’un «protocole d’accord de coopération approfondie» était à l’étude avec le ministère de l’Agriculture du Maroc.

Cérémonie de remise d'un don de fertilisants au Salvador en présence de la vice-ministre des relations extérieures et le ministre de l'agriculture pic.twitter.com/YwbUUhNxbK — Brahim Baddi (@BrahimBaddi2) August 24, 2023

Le site d’information El Mundo au Salvador indique en effet que ces démarches s’inscrivent dans un contexte où les échanges économiques avec le royaume se développent au fur et à mesure des années. Ainsi, la Banque centrale de réserve (BCR) indique que le Salvador a importé une valeur totale de 7,1 millions de dollars de marchandises du Maroc, soit 2,5 fois plus que les 2,7 millions de dollars que les échanges commerciaux entre les deux pays ont totalisés en 2022.