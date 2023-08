Ceuta et Melilla : Le PSOE accuse le PP d’être «le collaborateur de l'annexionnisme marocain»

La polémique sur la carte du Maroc intégrant Ceuta et Melilla a laissé place à une confrontation directe entre le PSOE et le Parti populaire. Les socialistes accusent le PP d’être «le meilleur collaborateur de l'annexionnisme marocain» et le «porte-parole de revendications contraires aux intérêts de Melilla et de l'Espagne».

«Il ne fait aucun doute que Ceuta et Melilla sont et resteront toujours espagnoles et la position du gouvernement espagnol à cet égard est claire et ferme (…) Personne ne doute du caractère espagnol des deux villes, à l'exception du PP, qui semble déterminé à rouvrir sans cesse le débat sur l'avenir de Melilla et de Ceuta», affirme le PSOE dans un communiqué.

«Tenter de remettre en question quelque chose comme ça ou essayer en permanence de rouvrir un débat qui est plus que réglé et dépassé par l'ensemble de la société, comme le PP entend le faire, ne fait que nuire aux villes et à notre pays», estiment les socialistes de Melilla.

Juan José Imbroda a demandé, la semaine dernière, au gouvernement espagnol de «présenter une protestation formelle contre une autre agression hostile du Maroc contre l'Espagne», arguant que les autorités de Rabat ont intégré Ceuta et Melilla sur une carte officielle du royaume. Une requête motivée par des intérêts politiques.