Maroc : Une entreprise du Canada entame l’extraction de manganèse via Ermazon

Elcora a annoncé, ce mercredi 23 août 2023, le début de l’extraction et de la livraison du minerai de manganèse depuis le Maroc, à travers sa filiale nationale Ermazon SARL, qui a obtenu de nouvelles commandes pour étendre ses opérations à de nouveaux sites. Dans un communiqué, la société mère canadienne a qualifié cette réalisation d’«importante», puisqu’elle représente «un moment charnière dans la croissance stratégique et l’excellence opérationnelle».

Le lancement de l’extraction et de la livraison du manganèse par Ermazon illustre, selon l’entreprise, son «engagement à répondre aux demandes croissantes du marché, tout en respectant les normes industrielles les plus élevées». Dans le même sens, la source a indiqué que la filiale d’Elcora avait «commencé à générer des revenus au cours du deuxième trimestre de son exercice en cours».

«Nous sommes ravis d’annoncer l’entrée réussie d’Ermazon SARL dans le secteur de l’extraction du minerai de manganèse», a déclaré Troy Grant, PDG d’Elcora. Les commandes futures indiquent ainsi «une trajectoire prometteuse pour la croissance et la rentabilité de la filiale», dans le cadre d’une «vision à long terme d’Elcora en matière de croissance durable et son engagement en faveur du développement responsable des ressources», souligne le communiqué.

Par ailleurs, Troy Grant indique que la société est engagée à «exploiter le potentiel de ces sites, tout en adhérant aux normes environnementales et sociales les plus élevées», grâce à l’expertise de ses compétences pour profiter positivement «à l’industrie mondiale et aux communautés locales».