Le roi Mohammed VI félicite Soufiane El Bakkali, champion du monde du 3 000m steeple

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au coureur Soufiane El Bakkali, qui a remporté la médaille d’or du 3 000 m steeple lors des Mondiaux d’athlétisme, mardi à Budapest. Dans ce message, le souverain exprime ses chaleureuses félicitations au champion du monde pour sa médaille d’or, gagnée lors de l’épreuve du 3 000 m steeple, mardi 22 août 2023. Il a, en outre, salué la prestation remarquable de l’athlète qui a décroché ce titre mondial pour la deuxième fois consécutive, ce qui représente une fierté pour le sport au Maroc.

Le roi indique avoir hautement apprécié les efforts soutenus, le travail appliqué, la détermination et le grand patriotisme de l’athlète qui le poussent à représenter son pays de la meilleure des manières et à continuer à hisser haut le drapeau national, lors des compétitions internationales. Réitérant ses félicitations, le souverain a souhaité à El Bakkali davantage de succès et de réussite dans son parcours sportif, l’assurant de sa bienveillance.