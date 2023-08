Espagne : Le gouvernement réagit avec prudence à la marocanité de Ceuta et Melilla

Le ministère espagnol des Affaires étrangères s’invite avec prudence à la polémique de la carte du Maroc, intégrant Ceuta et Melilla. «Les frontières internationalement reconnues de l'Espagne, y compris Ceuta et Melilla, ne font pas l'objet de doute. L'espagnolité de Ceuta et Melilla aussi, comme le gouvernement l'a toujours affirmé, est une question qui n'est pas sujette à discussion», indique sous couvert d’anonymat des sources diplomatiques. Une position relayée par de nombreux médias ibériques.

Toutefois, le département que dirige José Manuel Albares a évité d’annoncer s’il a présenté une protestation formelle auprès des autorités marocaines contre la présence des deux présides sur la carte du Maroc, comme a exigé le président de Melilla, Juan José Imbroda. Pour rappel, le ministère espagnol des Affaires étrangères avait adressé, fin mai, une note à l’ambassade du Maroc à Madrid, pour contester la marocanité de Ceuta et Melilla revendiquée par les Affaires étrangères marocaines, dans une lettre à la Commission européenne datée du 17 mai dernier.

Hier, le président de Ceuta, Juan Vivas, également membre du PP comme Imbroda, a rompu son silence sur cette affaire. Le gouvernement de la ville a exprimé, dans un communiqué, «son soutien aux actions visant à garantir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Espagne, face aux prétentions du Maroc d'inclure Ceuta et Melilla sur sa carte officielle».