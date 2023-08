L’Algérie lance une chasse contre les globes terrestres avec la carte complète du Maroc

L’obsession de l’Algérie quant aux cartes du Maroc intégrant le Sahara occidental, a franchi un nouveau seuil préoccupant. Après avoir lancé, depuis plus de deux années, une guerre des cartes lors de réunions internationales -sans grand succès-, les autorités algériennes ont décidé d’ouvrir un nouveau front à l’intérieur de leurs frontières.

En témoigne la chasse lancée dans des librairies par l’inspection régionale antifraude du ministère du Commerce de la ville de Barika, relevant de la wilaya de Batna (Est du pays). Accompagnés d’un média local pour assurer une large diffusion du message du pouvoir, deux fonctionnaires traquent sans merci les cartes complètes du royaume sur des globes terrestres importés et vendus dans des commerces de la région.

Face à des propriétaires stupéfaits de la singularité de la mission de contrôle, l’un des fonctionnaires a expliqué à un commerçant qu’il «a enfreint la loi internationale. Ces globes terrestres sont contraires à la carte des Nations unies. Regardez, il n’y a pas de ligne séparant le Maroc du Sahara occidental. Vous avez trois copies qui ne sont pas conformes à la loi internationale. Nous allons les saisir», a-t-il justifié. Et de rappeler que l’ONU ne reconnait pas la souveraineté du Maroc sur ce territoire. Pour exprimer son étonnement, mais sans oser contester les dires du fonctionnaire, le gérant d’une librairie a sorti une loupe pour scruter la présence ou non de trait délimitant le Sahara occidental.

Ironie de la situation, le fonctionnaire de la répression des fraudes algérien s'est appuyé sur une carte obsolète de l'ONU. En effet, on peut constater l'absence du Soudan du Sud, alors que le pays a obtenu son indépendance du Soudan en 2011 et ce, sous l'égide de l'ONU. Or, le Soudan du Sud n'est pas correctement délimité sur les globes terrestres saisis.

La guerre est lancée depuis février 2021

L’opération des services antifraudes de Batna s’est conclue par une déclaration officielle des deux fonctionnaires. «Nous avons saisis les globes terrestres non conformes à la carte des Nations unies et ordonné la convocation des propriétaires de commerces afin qu’ils répondent aux questions des services antifraudes», a annoncé le chef de la mission.

Cette action, qui parait insolite, s’inscrit en droite ligne des instructions données par le ministère algérien des Affaires étrangères, en février 2021, d’ouvrir un nouveau front contre la marocanité du Sahara. Dans le viseur du département dirigé, alors par Sabri Boukadoum, les cartes du royaume intégrant le Sahara occidental diffusées sur le net et présentées à l’occasion de conférences internationales.

Pour sa part, le ministère de l’Enseignement supérieur avait enjoint «aux responsables des institutions universitaires et scientifiques et toute la famille universitaire avec toutes ses composantes, particulièrement les délégations officielles et scientifiques en déplacement à l'étranger de demander le retrait de publicité ou document papier ou numérique contenant des cartes ou des données visant à annexer la région du Sahara occidental au territoire marocain lors de leur participation à des séminaires, conférences, forums régionaux et internationaux».



Conformément à ces ordres, une délégation algérienne s’est retirée, le 6 avril 2021 à Rabat, d’une réunion virtuelle des directeurs des douanes de l’Afrique du nord et du Proche-Orient. En juin 2022, l’Algérie a séché le congrès de l’Association arabe de protection sociale, organisé à Tunis, prétextant la présentation de la carte complète du Maroc. En janvier 2023, un ministre algérien a condamné l'exposition d'une carte du Maroc intégrant le Sahara, par une société saoudienne venue annoncer un investissement en Algérie.