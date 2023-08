Maroc : Subvention des importations de vaches laitières à 6 000 DH par tête

Pour toute importation de vache laitière, les éleveurs au Maroc bénéficient désormais d’une subvention à hauteur de 6 000 dirhams par tête, en vertu d’une décision gouvernementale publiée au Bulletin officiel du 10 août 2023. Cette mesure reste en vigueur jusqu’à la fin 2026, ou lorsque le nombre de vaches importées atteindra 60 000, conformément à l’arrêté des ministères de l’Agriculture, de l’Intérieur et celui chargé du Budget. Cette décision est prise dans un contexte économique difficile pour la filière, alors que le pays est frappé par une sécheresse sans précédent.

Ce dispositif s’est basé précédemment sur le nombre de vaches importées. Quel qu’il soit, l’aide est maintenant versée par tête. Avant cela, une aide de 3 000 dirhams par tête a été versée pour les trois premières vaches importées, 5 000 dirhams par tête de la quatrième à la dixième vache et 2 500 dirhams par tête à partir de la onzième.

Pour toute acquisition de vaches laitières locales, une aide de 3 000 dirhams par tête sera par ailleurs versée. A cet effet, les bovines doivent être issues de races spécifiques (holstein, brunes, Jersey, tarentaise et normande), âgées entre 24 et 36 mois et enceintes.