France : La Corse reliée avec le Maroc par vol direct vers Marrakech

A partir du mois de novembre, trois lignes directes relieront la Corse au Maroc, dans la ville de Marrakech, au départ des aéroports de Bastia, Figari et Ajaccio. Citée par France 3 Régions, une annonce d’Air Corsica a indiqué que les réservations étaient possible dès ce mardi 22 août. Ce lancement en fin d’année devrait permettre le bon démarrage du programme des vols, notamment à l’occasion du pont de la Toussaint et de la semaine du 11 novembre.

Selon la même source, les vols débuteront avec trois dates, à savoir le 1er novembre 2023 au départ de Bastia en matinée, avec un retour le 5 du même mois en début d’après-midi, le 4 novembre au départ de Figari en fin d’après-midi, avec un retour le 8 dans l’après-midi, puis le 8 novembre au départ d’Ajaccio en matinée, avec un retour le 12 dans l’après-midi.

Ces vols sont annoncés pour un tarif fixe de 359 euros l’aller-retour, incluant un bagage en soute de 23kg, pour un voyage qui durera de trois heures sans escale, à bord des airbus A320 nouvellement acquis par la compagnie et composés de 186 sièges.