Espagne : +10% sur le trafic des passagers de l’Opération passage du détroit (OPE)

L’Opération passage du détroit (OPE) de 2023 en Espagne a enregistré une augmentation du trafic de passagers, entre sa date de début, le 15 juin et le 15 août. Autrement dit, un total de 1 585 693 passagers ont traversé le détroit de Gibraltar, soit 10,8% de plus qu’en 2022.

Quant aux véhicules, ils ont totalisé 390 736 sur la même période, soit 11,7% de plus que l’année passée. A lui seul, le port d’Algésiras a accueilli 60% de l’ensemble du trafic, a rapporté Europa Press.

En outre et durant les deux derniers mois jusqu’au 15 août, un total de 519 653 passagers se sont déjà enregistrés, ce qui représente une hausse de 2% par rapport aux mêmes dates en 2022. En l’état, l’Autorité portuaire de la baie d’Algésiras (APBA) a appelé les voyageurs à se rendre aux ports d’embarquement avec un billet acheté à l’avance en ligne ou dans des points de vente agréés, afin d’éviter les longues files d’attente le jour du départ.

L’instance souligne en effet qu’une forte demande pourrait entraîner une disponibilité limitée pour l’achat de billets sur place, ce qui pourrait bloquer les voyageurs ou leur faire subir des retards importants. FRS Iberia fait d’ailleurs partie des compagnies maritimes qui effectuent les voyages, dans le cadre de l’OPE. Dans ce sens, elle a adapté l’accès aux réservations et à l’achat de billets à cette opération, qui se déroule conjointement avec Marhaba 2023 du côté marocain, du 5 juin au 15 septembre.

Dans ce même contexte, FRS Iberia a renforcé son équipe en intégrant 156 nouveaux travailleurs dans l’entreprise.