Maroc : Taza se dote d’un nouveau centre pour personnes à besoins spécifiques

Les travaux de construction et d’équipement d’un nouveau centre pour personnes à besoins spécifiques ont été lancés, dimanche à Taza, à l’occasion du 70e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple et du 60e anniversaire de la fête de la jeunesse. Le centre Al Amal s’inscrit ainsi dans le cadre d’un partenariat entre le Comité provincial du développement humain (CPDH), le ministère de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, l’Agence de promotion et de développement économique et social des préfectures et provinces du nord du royaume, l’Entraide nationale et l’association des parents et tuteurs des personnes à besoins spécifiques.

D’un coût de 6,36 millions de dirhams, dont une contribution de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) à hauteur de 4 millions de dirhams, ce projet vise à améliorer les conditions de prise en charge des personnes à besoins spécifiques, à développer leurs capacités cognitives et professionnelles et à proposer des services éducatifs, médicaux et paramédicaux au profit de cette catégorie de la population.