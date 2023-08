BRICS : Nasser Bourita s’entretient avec son homologue indien

Nasser Bourita, a eu, ce dimanche, un entretien téléphonique avec son homologue indien, Subrahmanyam Jaishankar. Les deux ministres des Affaires étrangères «se sont félicités du haut niveau atteint par le Partenariat Stratégique entre les deux pays, convenu à l’occasion de la visite historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, en Inde, en novembre 2015. Ils ont examiné les opportunités et les instruments visant à hisser les relations bilatérales à un niveau encore plus ambitieux», indique le ministère dans un communiqué.

Bourita et Jaishankar «ont également eu un échange approfondi sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment les relations du Royaume avec les BRICS», ajoute la même source. Une source autorisée du ministère des Affaires étrangères a précisé, samedi, que «pour le Maroc, il n’a jamais été question de répondre positivement à l’invitation à la réunion BRICS - Afrique prévue en Afrique du Sud ou de participer à cette réunion à quelque niveau que ce soit».

Et d’affirmer que «le Maroc entretient, certes, des relations bilatérales substantielles et prometteuses avec les quatre autres membres du groupement et il est même lié à trois d’entre eux par des Accords de partenariat stratégique (Russie, Chine et Inde, ndlr). Toutefois, le Maroc n’a jamais formellement fait acte de candidature au groupement BRICS».

Pour rappel, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, avait inscrit le royaume sur la liste des pays ayant exprimé leur intérêts à intégrer le Groupe des BRICS. L’Afrique du sud accueille, du 22 au 24 août à Johannesburg, un nouveau sommet des BRICS.