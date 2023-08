Tanger : 1 enfant mort et 18 personnes blessées dans deux accidents de la route

Un enfant âgé de quatre ans a été tué, samedi soir au niveau de la corniche de Tanger, à la suite d’un accident de la circulation dans lequel huit autres personnes ont été grièvement blessées, dont la mère et la sœur du défunt. Selon des sources médiatiques, le drame a eu lieu à Malabata, après qu’une voiture roulant à toute vitesse a fait une sortie de route vers un trottoir, puis a percuté la petite famille, en promenade nocturne. Transférées en urgence à l’Hôpital régional Mohammed V de la ville parmi les autres victimes, les deux proches ont été admises en réanimation.

Le conducteur de la voiture et les personnes à bord de son véhicule au moment des faits ont pris la fuite, avant d’être interpellés plus tard dans la nuit et mis à la disposition de l’enquête en cours.

Selon des sources médiatiques locales, un autre accident de la circulation s’est produit la même nuit, toujours à Tanger. Au cours de ce second drame, dix personnes ont été blessées dans une collision entre trois voitures, au niveau de la tremie Centrale laitière.

Les données préliminaires suggèrent un excès de vitesse, qui a fait déraper l’une des voitures dont le conducteur a perdu le contrôle, entrant ainsi en collision avec deux autres véhicules venant en sens inverse.

Les blessés, dont certains sont dans un état critique, ont également été transférés à l’hôpital régional.