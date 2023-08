Opération Marhaba 2023 : Près de 12 000 passagers ont transité par le port d'Al Hoceïma

Près de 12 000 Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont récemment quitté le sol marocain à destination de leurs pays d'accueil en passant par le port d'Al Hoceïma. Ces chiffres ont été fournis par les autorités portuaires dans le cadre de la phase retour de l'opération Marhaba 2023.

Au cours de cette phase, pas moins de 11 962 passagers MRE et 2 824 véhicules ont transité par le port d'Al Hoceïma. Cette tendance à la hausse du nombre de MRE quittant le pays pour retrouver leurs lieux de résidence à l'étranger s'explique en partie par la fin des vacances estivales, selon Adil El Bardi, directeur du port d'Al Hoceïma.

Soulignant que le port continue de connaître une forte affluence de Marocains du monde revenant au pays, El Bardi a noté que le port d'Al Hoceïma a vu passer 25 397 passagers et 6 347 véhicules depuis le début de l'opération Marhaba jusqu'au 18 août. Il a ajouté que sur ce total, environ 11 962 passagers et 2 824 véhicules ont quitté le Maroc en direction du port de Motril.

Le directeur a tenu à souligner la nette augmentation du nombre de passagers et de véhicules transitant par le port d'Al Hoceïma pour l'année 2023, notant que 42 voyages ont été enregistrés jusqu'à présent, comparativement à 31 durant la même période l'année précédente.

Il a assuré que tous les moyens humains et logistiques du port ont été mobilisés pour assurer le succès de l'opération Marhaba 2023. Cette opération, qui se poursuivra jusqu'au 15 septembre, a été mise en place avec un dispositif adapté visant à garantir la fluidité, la rapidité et la qualité du service offert aux voyageurs. Tout cela a été rendu possible grâce à la coopération et à la coordination exemplaires entre tous les intervenants impliqués dans cette opération.