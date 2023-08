Armement : Les détails du patrouilleur marocain commandé à l’Espagne

Le 3 juillet dernier, la compagnie publique espagnole Navantia a lancé la construction du patrouilleur, commandé par le Maroc en janvier 2021. Depuis, les travaux vont bon train au chantier naval San Fernando à Cadix. La livraison est prévue vers la mi-2026, indique Infodefensa.

Le navire de classe Avante 1800 est d'une longueur totale de 87 mètres, d'un bau de 13 mètres et d'un tirant d'eau de 4 mètres. Le déplacement à pleine charge sera de 202 tonnes, confirme Navantia. Le navire disposera d'un pont pour l'exploitation d'un hélicoptère et transportera jusqu'à deux vedettes rapides.

Le navire de classe Avante 1800 est conçu pour transporter un canon principal de 75 ou 57 mm et deux canons secondaires de 25 ou 30 mm, ainsi que des lanceurs pour missiles de défense ponctuelle. Pour rappel, le Maroc avait commandé aux Etats-Unis, en avril 2020, des missiles antinavires de type Harpoon Block II AGM-84L avec leur équipement.

Avec ce patrouilleur, le Maroc cherche à améliorer les capacités de la Marine royale. Ces dernières années, le royaume a surtout concentré ses efforts sur l'achat de drones, de systèmes anti-aériens et d'armes de toutes sortes, laissant de côté la sphère navale, souligne Infodefensa.

Le fleuron de la Marine royale marocaine est la frégate Mohammed VI, en service depuis 2013, construite par le chantier français DCNS. Le Maroc dispose également de trois autres frégates du Damen néerlandais et de deux corvettes de classe Floreal, plus une couverture espagnole de classe Descubierta, le lieutenant-colonel Errahmani. Le reste de sa flotte est composé de patrouilleurs avec moins de tirant d'eau et peu de puissance de feu, note Infodefensa.

Cette commande a bénéficié de la nouvelle dynamique dans les relations entre le Maroc et l’Espagne, ouverte suite au soutien de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental, acté le 14 mars 2022. En octobre de la même année, le gouvernement marocain a donné son feu vert à un emprunt de 95 millions euros conclu le 31 août 2022 avec Banco Santander S.A, portant sur le financement du contrat commercial signé entre l’Administration de Défense nationale et la société Navantia S.A.

La dernière commande de la Marine royale du Maroc à l’Espagne remonte à 1983, avec la livraison de la corvette Lieutenant-colonel Errahmani.

Le Maroc n’est pas un client traditionnel de l’industrie militaire espagnole. En 2021, les achats des Forces armées royales (FAR) n'étaient que de 12 M€. De 1991 à 2020, le royaume avait dépensé 385 M€ dans l’acquisition d’armes chez son voisin ibérique dont environ 165 M€ correspondaient à des véhicules de transport militaire, avait précisé le gouvernement espagnol en février 2022 dans une réponse à une question écrite d'un sénateur.