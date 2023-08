Football : Yassine Bounou signe avec le club saoudien Al Hilal

C’est désormais officiel, Yassine Bounou a signé avec Al Hilal. Le club saoudien a annoncé, jeudi 17 août, l’arrivée du portier marocain par une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. De son côté, le FC. Séville a remercié Bounou, par des vidéos et des mots. «Tu as toujours été un exemple sur et en dehors du terrain, Yassine. Merci et bonne chance».

Yassine a disputé, mercredi, son dernier match sous les couleurs du FC. Séville, dans le cadre de la Supercoupe de l’UEFA. Une rencontre que les coéquipiers du Lion de l’Atlas ont perdu aux tirs au but face à Manchester City. A Séville, Yassine a gagné deux coupes de la Ligue Europa, en 2020 et 2023. Au niveau personnel, Bounou a remporté en 2022 le Trophée Zamora. Une distinction qui récompense le meilleur gardien de la Liga.

Cette semaine, des médias espagnols ont annoncé le départ de Yassine Bounou (32 ans) vers Al Hilal, pour un contrat de trois ans assorti d’un salaire annuel de 15 millions d’euros. Le Marocain était aussi dans le viseur du Bayern Munich et le Real Madrid.