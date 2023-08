Chassé-croisé de messages entre le Maroc et l’Algérie : Après le Qatar, les Emirats

Le président algérien a adressé, jeudi 17 août, un message écrit au président des Emirats arabes unis, Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane. La lettre d’Abdelmadjid Tebboune a été remise par l’ambassadeur algérien à Abou Dhabi au cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-Premier ministre et ministre du cabinet de la présidence, indique l’agence de presse émiratie.

Les deux parties «ont abordé les relations de coopération existantes entre les Emirats arabes unis et l'Algérie et des moyens de les renforcer et les développer au profit des deux pays et des deux peuples frères. Ils ont aussi passé en revue nombre de dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun», souligne la même source.

La missive de Tebboune intervient dix jours après le message écrit adressé par le roi Mohammed VI à Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane. Pour rappel, le président algérien a envoyé une lettre à l’émir du Qatar, seulement quatre jours après une initiative similaire de la part du souverain.

L’ambassadeur algérien au Caire a remis, mercredi, au ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukry, un message d’Abdelmadjid Tebboune au président Abdel-Fattah Al-Sissi.

Cette semaine, le Qatar a affirmé sa disposition à lancer une médiation entre le Maroc et l’Algérie.