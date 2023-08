Turquie : Al Adl Wal Ihsane veut une intervention du Maroc en faveur de son cadre dirigeant détenu

Le responsable du bureau des relations extérieures de l’association Al Adl Wal Ihsane (Justice et bienfaisance), Mohamed Hamdaoui, a déclaré que le cadre dirigeant du groupe, Mohamed Atitich, était toujours en rétention à l’aéroport d’Antalya, en Turquie. Le responsable a récemment estimé que cette situation ne serait fondée sur «aucune justification légale ni accusation». Cette mesure concerne également l’épouse du concerné, sa mère âgée et son enfant en bas âge, tous interpellés dernièrement, à leur arrivée en territoire turc. Selon Hamdaoui, «aucun contact ni communication» n’aurait été établi avec l’ambassade du Maroc à Ankara à ce sujet.

Dans une note vocale transmise par Mohamed Atitich et citée par son organisation, ce dernier indique ignorer les raisons de cette mesure de rétention, ajoutant par ailleurs n’avoir été en contact avec «aucune partie officielle du Maroc, que ce soit l’ambassade ou les Affaires étrangères». «Je suis venu en touriste avec ma famille et j’ai été interdit d’entrée au territoire. Lorsque j’ai demandé [aux autorités turques, ndlr] les raisons de cette décision, on m’a répondu qu’on ne savait pas», a-t-il déclaré, toujours repris par la Jamâa.

Après avoir proposé de prendre en charge son vol de retour au Maroc, Mohamed Atitich se serait vu signifier qu’il est «interdit de tout déplacement jusqu’à vendredi» et qu’en cas de rapatriement, ce retour ne pourrait s’opérer que via la compagnie aérienne turque, à bord d’un avion effectuant la liaison Antalya-Casablanca. L’homme a souligné qu’il ne s’agissait pas de son premier déplacement en Turquie.