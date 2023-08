La télévision algérienne s’approprie un Canadair marocain en retouchant la photo

Dans un compte-rendu étrangement construit, la télévision publique algérienne a attribué des avions anti-incendie marocains Canadair à l’Algérie, après avoir retouché des images eneffaçant le drapeau du Maroc sur l’empennage. Les photos truquées ont ensuite été jointes à un article sur le site du média, titré «Blida : Livraison de quatre pistes d’atterrissage pour hélicoptères et avions de lutte contre les incendies de forêt».

La télévision algérienne a omis de mentionner que l’Algérie ne possède pas de bombardiers d’eau Canadair, d’autant que le gouvernement a précédemment opté pour l’acquisition de quatre hydravions russes de type Beriev. Selon des sources médiatiques en Algérie et en Russie, l’accord à cet effet prévoit une livraison pour l’année courante. Avant cela, le voisin de l’est n’avait pas de véhicules aériens pour venir à bout des feux de forêt. Par conséquent et au fur et à mesure des incendies, le pays a perdu de vastes zones de couvert forestier, notamment en 2021, lesquels ont été imputé au Maroc par la présidence algérienne elle-même.

Quelques jours avant ce précédent épisode, le roi Mohammed VI avait donné ses instructions aux ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères, afin d’exprimer à leurs homologues algériens la volonté du Maroc d’aider le pays frère à lutter contre les feux de forêt. Un communiqué de la diplomatie marocaine a alors indiqué que sur hautes directives du souverain, deux avions Canadair allaient été mobilisés pour participer à circonscrire les flammes, une fois l’approbation des autorités algériennes obtenue. L’Algérie a répondu par la négative, tout en optant pour la location de deux bombardiers d’eau à l’Union européenne.

D’autres images prises au Maroc ont déjà été attribuées à l’Algérie

La récente image retouchée et publiée par la chaîne publique algérienne a suscité l’étonnement de nombreux internautes sur les réseaux sociaux, dont le journaliste et opposant algérien Oualid Kebir. «La télévision étatique a utilisé la photo d’un avion Canadair appartenant aux Forces royales air du Maroc !», s’est-il exclamé. «C’est étrange qu’on ait camouflé le drapeau national marocain, qui apparaît, comme vous pouvez le voir, sur la photo originale !», a-t-il ajouté, enchaînant que «le plus surprenant est que l’Algérie ne dispose pas de ce type d’avion».

استعمل التلفزيون العمومي الجزائري في منشور له صورة طائرة Canadair تابعة للقوات الجوية الملكية المغربية!



الغريب أنهم قاموا بإخفاء العلم الوطني المغربي الظاهر كما ترون في الصورة الاصلية!



والأكثر غرابة هو أن الجزائر لا تمتلك هذا النوع من الطائرات!



وسيلة إعلامية رسمية تسرق صورة… https://t.co/HKa06KjJjo pic.twitter.com/lRug23qN3T — وليد كبير Oualid KEBIR ?? (@oualido) August 17, 2023

Le journaliste a qualifié cette démarche d’«acte puéril», tout en se disant surpris par le fait qu’«un média officiel vole une photo et la retouche». «Puisque vous attaquez le Maroc quotidiennement, pourquoi utilisez-vous la photo de son avion ?», a-t-il encore écrit.

En Algérie, des médias se sont déjà attribué des images prises au Maroc, dans différents contextes. Ainsi, les séquences vidéo d’un spectacle de musique andalouse dans le royaume se sont trouvées précédemment sur les plateformes algériennes, où elles ont été présentées comme étant celles d’un concert tenu dans le pays.

Inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO et désormais célébré à travers une Journée mondiale qui lui est dédié, à l’initiative du Maroc, même l’arbre de l’arganier y est passé, après que des médias en Algérie ont présenté une arganeraie de Taroudant comme étant située à Tindouf.