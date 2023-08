Espagne : Une partisane du Polisario élue présidente de la Chambre des députés

Ce jeudi 17 août, les députés espagnols ont élu la socialiste Francina Armengol, présidente de la Chambre basse. Une victoire remportée à la majorité absolue, avec 178 voix en faveur de l’ancienne présidente des Iles Baléares, alors que la candidate du Parti Populaire, Cuca Gamarra, n’a obtenu que 137 voix.

Mme. Armengol est connue pour ses positions pro-Polisario. Elle était parmi les rares hauts cadres du PSOE à s’opposer ouvertement au soutien de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental, annoncé le 18 mars 2022. Au lendemain de cet appui, elle avait exprimé son «soutien au peuple sahraoui qui mérite de vivre dans la paix et la liberté».

Un appui que Francina Armengol avait réitéré en août 2022. «Je m’engage à continuer à défendre le peuple sahraoui, les accords internationaux et le referendum d’autodétermination pour un peuple injustement soumis», avait-elle déclaré.

Cette élection à la majorité absolue d’Armengol en tant que présidente de la Chambre basse rapproche davantage Pedro Sanchez d'un second mandat à la tête d’un gouvernement de coalition de gauche, avec comme partenaire le mouvement d’extrême gauche Sumar et l'appui des formations catalanes et basques.