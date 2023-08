Sahara : L’ONU prudente sur les contacts de De Mistura avec les parties

Mercredi soir, l’ONU a préféré botter en touche les questions sur le projet de visites de Staffan de Mistura au Maroc et dans la région. «L’envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara occidental est en contact avec les parties. Lorsque nous aurons des informations sur son prochain voyage dans la région à vous signaler, nous vous le ferons savoir», a souligné, lors d’un point de presse, Farhan Haq, porte-parole adjoint d’Antonio Guterres.

Devant l’insistance du journaliste pour savoir si l’émissaire des Nations unies s’est déjà rendu au Maroc, Haq a répété qu’il n’a pas d’informations à donner sur ce sujet. «Je n'ai rien de particulier sur cette visite à vous confirmer», a-t-il répondu.

Début octobre, le secrétaire général de l’ONU devra présenter aux membres du Conseil de sécurité un rapport sur la situation au Sahara, à la lumière des observations de son envoyé personnel. La dernière tournée de l’Italo-Suédois dans la région remonte à juillet et septembre 2022, d'abord au Maroc et ensuite en Algérie, Mauritanie et dans les camps de Tindouf. En décembre de la même année, il avait rencontré à Rome l’ancien ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra. De son côté, Antonio Gueterres avait abordé le sujet avec le roi Mohammed VI, en novembre à Rabat.

L'instance exécutive des Nations unies devra adopter, vers la fin d'octobre, une nouvelle résolution prorogeant le mandat de la MINURSO, probablement pour une année supplémentaire.