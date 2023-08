Vacances de Guterres au Maroc : L’ONU corrige des médias algériens

Stéphane Dujarric et Antonio Guterres / Archive - Ph. UN

Malgré l'article desintox publié, le 9 août, par Yabiladi sur les vacances du secrétaire général des Nations unies au Maroc, la presse algérienne a continué à tirer à boulets rouges sur Antonio Guterres. Le 12 août, L'Expression, journal francophone du Rassemblement national démocratique (RND, majorité gouvernementale) s'est demandé si le Portugais «a été soudoyé par le Makhzen ? Antonio Guterres n'a pas trouvé meilleur site sur la planète pour passer ses vacances que cette ville marocaine ?», en référence à Fès.

Des accusations directes qui ont fait sortir de ses gonds le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, qui a adressé une mise au point au journal algérien. «J’ai été attristé de voir que l'article relayait des informations totalement fausses. Ces faits auraient très facilement pu être vérifiés par un simple email ou coup de téléphone auprès des Nations unies. Malheureusement, le ton de l'article laisse peu de place au doute quant aux intentions et au parti pris du journaliste vis-à-vis du secrétaire général», déplore Stéphane Dujarric.

Le secrétaire-général est bien en villégiature, mais ses congés se déroulent «au Portugal ainsi qu'aux Etats-Unis, et en aucun cas à Fès», révèle le porte-parole. Et de préciser que «si les photos publiées ont effectivement été prises à Fès, elles l'ont été en novembre 2022, lors de la participation du secrétaire général au Forum de l'Alliance des Civilisations des Nations unies. Là aussi, il s'agit de faits publics et très facilement vérifiables».