Football : Le Mouloudia d’Oujda se rallie l’entraîneur Faouzi Jamal

Faouzi Jamal est désormais le nouvel entraîneur de l'équipe de Mouloudia d’Oujda, succédant ainsi à Omar Najhi. Par la même occasion, s’agit d’un retour du coach, qui a déjà entraîné l’équipe en 2012. Un communiqué du club a fait savoir, ce mercredi, que le staff technique est également composé de Mohmed Kharbach et Abdelmalik Essouane en tant qu’entraîneurs adjoints, et de Mohamed El Hilali en tant qu’entraîneur des gardiens de but, tandis que la direction technique a été confiée à Mohamed Aziz.

Précédemment, Faouzi Jamal a servi au sein du Chabab Rif Al Hoceïma, l’Ittihad de Khémisset, le Wydad de Fès, le KAC de Kénitra, le Kawkab de Marrakech, ainsi que l’Olympic de Safi. Le MC Oujda a terminé la saison 2022/2023 de la Botola professionnelle à la 11e place, avec 32 points, pour 8 victoires, 8 nuls et 14 défaites.