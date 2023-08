Mercato : Yassine Bounou en passe de rejoindre Al Hilal en Arabie saoudite

Le portier international marocain Yassine Bounou, sociétaire du FC Séville, serait proche de signer pour le club saoudien d’Al Hilal, rapportent, mardi, les médias sportifs ibériques. Al Hilal veut payer les 20 millions d’euros réclamés par Séville pour le transfert de son gardien de but, lié au club jusqu’en 2025, selon les quotidiens AS et Marca.

En Arabie saoudite, Bounou (32 ans) signerait un contrat de trois ans assorti d’un salaire annuel de 15 millions d’euros, d’après la presse. Si le transfert se concrétise, l’international marocain rejoindra les nouvelles recrues Milinkovic-Savic, Malcom, Ruben Neves, Koulibaly et la star brésilienne Neymar, dont l’arrivée à Al Hilal a été annoncée plus tôt dans la journée.

Le Lion de l’Atlas, auteur d’une performance remarquable avec la sélection nationale lors du mondial de Qatar, où le Maroc a atteint les demi-finales, et vainqueur avec le FC Séville de l’Europa League était dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, tout particulièrement le Real Madrid, le Paris Saint-Germain ou encore le Bayern Munich.