«Mourir au loin» : Une rencontre sur les difficultés dans la mort en migration

Une rencontre dans le cadre de la Carte blanche à l’Association cultures et connaissance du monde arabe sera consacrée, samedi 7 octobre 2023 de 14h à 15h au Conservatoire de musique de Blois (France), à la question des difficultés et de la gestion de la mort en migration. Cette rencontre connaîtra la participation d’habitantes de la ville, qui interviendront avec le gérontologue et directeur de l’Observatoire gérontologique des migrations en France Dr. Omar Samaoli, pour analyser le regard des immigrés sur la mort en «terre étrangère». En effet, ce dernier «reste encore traversé par tant d’inquiétudes, tant de frustrations et tant d’incertitudes également sur la manière dont leur pays d’accueil, on répond à leurs aspirations et/ou à leurs attentes pour ces instants».

A ce titre, les organisateurs rappellent que «nombreuses sont les difficultés que les gens rencontrent ou redoutent aussi bien pour reposer en terre étrangère que lorsqu’ils formulent le souhait de reposer à jamais en terre natale». «Aujourd’hui par nécessité, par contraintes ou parfois par choix, bon nombre de ces immigrés acceptent d’avoir une sépulture en France», ajoutent-ils, soulignant ainsi un changement de perception selon laquelle «il n’y a pas si longtemps, la mort en terre étrangère était vécue comme la grande catastrophe qui pouvait arriver à un immigré loin de son pays».

«La crainte de transgresser même involontairement les règles habituelles religieuses et/ou sociales concernant la gestion de la mort, était très tenace et la mort en terre étrangère était une double perte, pour les morts eux-mêmes et pour les familles, toujours tiraillés par la crainte d’une mort hors normes religieuses, culturelles et sociales», soulignent encore les organisateurs.

Selon ces derniers, les appréhensions se posent surtout aux personnes de la première génération, pour qui «ces retours sont finalement le terme logique d’un projet migratoire initial dans lequel rarement la fixation définitive dans le pays de la migration était envisagée».

Au-delà, ils notent que «cette problématique installe l’immigré dans une conflictualité mémorielle entre un enracinement inaugurant une nouvelle page de l’histoire des familles dans l’immigration ou une fidélité au pays d’origine qui prolonge surtout les liens des nouvelles générations avec le pays de leurs parents».