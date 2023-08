Khouribga - Beni Mellal : Au moins 8 décès et plusieurs blessés dans un accident de la route

Au moins 8 personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées, dans un accident survenu mardi soir, sur la route nationale n°312, reliant les villes de Khouribga et Beni Mellal, au niveau d'Oulad Azouz. Selon des sources locales citées par 2m.ma, le drame s'est produit à la suite d'une forte collision entre trois véhicules, faisant ainsi plusieurs victimes, dont des femmes et des enfants.

Les différentes équipes de la Gendarmerie royale, ainsi que celles des autorités locales et de la Protection civile ont rapidement été dépêchées sur place pour assurer le transfert des blessés à l'hôpital Hassan II de Khouribga. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.