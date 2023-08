Maroc : Le besoin de financement atteint 32,2 MMDH à fin juillet 2023

La situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) a dégagé un besoin de financement de 32,2 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet dernier, selon le ministère de l’Economie et des finances. Ce besoin a augmenté des amortissements au titre de la dette pour un montant de 167,7 milliards de dirhams (MMDH), dont 161,6 MMDH au titre de la dette intérieure. Il s’est traduit par un besoin de financement brut de près de 200 MMDH, précise le ministère qui vient de publier la situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) de juillet 2023.

Le niveau des amortissements au titre de la dette intérieure résulte de la concentration des émissions intervenue, à la fin de l’année 2022 et au début de 2023, sur les maturités à court terme, en raison de la préférence des investisseurs pour ces maturités dans un contexte d’anticipations haussières des taux d’intérêt, fait savoir la même source. Pour les financements mobilisés, ils se sont élevés à près de 242,4 MMDH, dont près de 204,1 MMDH sur le marché intérieur et 38,8 MMDH au titre des tirages extérieurs y compris 25,8 MMDH mobilisés sur le marché financier international.

L’excédent des ressources mobilisées a permis de constituer un matelas pour préparer la couverture des tombées importantes de la dette du Trésor issues des émissions à court terme susvisées. La constitution de ce matelas s’inscrit dans le cadre de la gestion proactive de la dette, dans l’objectif de réduire le risque de refinancement dans un contexte de volatilité des conditions de financement sur le marché intérieur.

L’excédent de trésorerie fait l’objet d’opérations de placement dans le cadre de la gestion active de la trésorerie afin d’optimiser le coût de financement des besoins du Trésor.