Pédophilie à El Jadida : Le mis en cause entendu pour traite des êtres humains

Le procureur général près la Cour d’appel d’El Jadida a renvoyé le mis en cause, arrêté vendredi dernier pour agression sexuelle sur des mineurs, devant le juge d’instruction, lundi 14 août 2023. Président de l’Association sportive des champions d’Anassi à Casablanca, l’homme de 57 ans fait l’objet d’accusations de trafic d’êtres humains et d’attentat à la pudeur sur des mineurs. L’affaire a été confiée au juge d’instruction à la chambre criminelle de premier degré, qui a entendu le mis en cause. Dans le cadre d’une enquête approfondie, celui-ci sera encore interrogé le 30 août. D’ici là, il reste en détention préventive à la prison locale de Sidi Moussa à El Jadida, tel qu’ordonné par le tribunal.

Les faits ont été révélés après que des vidéos ont documenté les actes incriminés, survenus vendredi dernier à la plage de Oualidia, au sud d’El Jadida. Les images ont montré une agression sexuelle sur un mineur, en plein jour, alertant ainsi la police régionale, qui est intervenue sur les lieux pour interpeller le mis en cause. Samedi, une information judiciaire a été ouverte.

Une déclaration de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a précédemment indiqué que la police avait reçu aussi une plainte de la famille de l’enfant, âgé de neuf ans. En réaction à l’affaire, la section régionale de l’Organisation des pionniers enfants du Maroc à Casablanca-Settat a annoncé se porter partie civile.

Lundi, la Fédération nationale des colonies de vacances (FNCV) s’est également indignée des faits, en appelant à faire appliquer les peines maximales contre le mis en cause. Dans son communiqué, la structure a par ailleurs souligné que contrairement aux fausses allégations, l’association présidée par l’individu n’est aucunement liée au programme national des colonies de vacances, le suspect ayant organisé la sortie de son propre chef.