Turquie : Arrestation d'un cadre dirigeant d'Al Adl Wal Ihsane à Antalya

Les autorités turques ont arrêté le cadre dirigeant de l'association Al Adl Wal Ihsane (justice et bienfaisance), Mohamed Atitich, dès son arrivée à l'aéroport d'Antalya avec son épouse, leur enfant et sa mère.

L'Espace marocain des droits humains a indiqué, lundi 14 août, que le médecin spécialisé en ophtalmologie aurait été interpellé «sans motif et sans inculpation». Selon la structure, l'homme «s'est déjà rendu plus d'une fois en Turquie et n'a jamais été inquiété par la justice, que ce soit au Maroc ou dans un autre pays, ce qui interroge sur les raisons de cette mesure».

Dans son communiqué, la structure a demandé la libération de Mohamed Atitich ainsi que celle des membres de sa famille. Dans des déclarations, le concerné s'est dit étonné de «cette arrestation et la détention qui constituent des comportements contraires aux droits humains par la Turquie».